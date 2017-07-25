Номинационный комитет утвердил 5 госкомпаний для отбора директоров и 7 для отбора набсоветов

Номинационный комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий утвердил перечень из пяти компаний для проведения конкурсов по отбору директоров, в который вошли "Электротяжмаш", "Укрхимтрансамиак", Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и "Укрспирт", сообщил первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов в своем блоге в Facebook.

Он добавил, что на этом же заседании комитета под председательством первого вице-премьера-главы МЭРТ Степана Кубива, прошедшем 21 июля с участием премьера Владимира Гройсмана, был также одобрен список из семи компания для проведения конкурсов по отбору членов наблюдательных советов: "Укрзализныця", "Укрпочта", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", аэропорт "Борисполь", ГПЗКУ и "Энергоатом".

"На встрече премьер подтвердил политическую волю двигаться путем открытых конкурсов", – отметил М.Нефедов.

Он уточнил, что это первое заседание номинационного комитета после его утверждения в ноябре 2016 года в расширенном составе: девять министров и восемь независимых международных экспертов.

"Это не самые легкие компании. Среди них и окруженные скандалами "Укрспирт" и ОГХК. Но, по крайней мере, МЭРТ точно выступает за попытку найти квалифицированного кризисного менеджера, которому будет задача разорвать порочный круг коррупция и неэффективности. Поэтому ожидайте массовой кампании в прессе против конкурсов", – прокомментировал это решение первый замглавы Минэкономразвиттия.

По его словам, в конце августа должна быть полностью завершена подготовка и утверждены графики работы номинационного комитета в каждом случае. Он уточнил, что рекрутеров будут набирать сами госкомпании, а номинационный комитет и МЭРТ поможет им с квалификационными требованиями к такому отбору рекрутеров.

В то же время М.Нефедов отметил, что утверждение требований к претендентам на должности директоров и членов набсоветов является прерогативой непосредственно номинационного комитета.

Ранее МЭРТ заявил о намерении объявить конкурсы в наблюдательные советы пяти компаний, в частности "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты", "Укргидроэнерго" и международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось, правительство В.Гройсмана за период работы с середины апреля 2014 года по процедуре отбора через номинационный комитет назначило только независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", однако конкурсы по их отбору были начаты еще при правительстве Арсения Яценюка.

В ноябре 2016 года Кабинет министров существенно расширил состав созданного в феврале 2015 года номинационного комитета по отбору руководителей крупнейших госпредприятий, введя в него дополнительных представителей от правительства и увеличив количество независимых экспертов. К главам Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минфина, Минагропрода и Мининфраструктуры были добавлены вице-премьер Владимир Кистион, вице-премьер – глава Минрегионстроя Геннадий Зубко, министр Кабинета министров Александр Саенко и министр юстиции Павел Петренко.

Количество независимых негосударственных экспертов с правом совещательного голоса, согласовываемых с Кабмином, было увеличено с пяти до восьми. Кроме того, в состав номинационного комитета введен еще один независимый эксперт – специалист по подбору персонала, входивший в комиссию по конкурсному отбору соответствующего предприятия.