Экономика

09:53 25.07.2017

Гройсман: для приватизации госпредприятий не нужно ждать назначения нового главы ФГИ

Кандидат на руководителя Фонда госимущества Украины (ФГИ) будет определен после консультаций в парламентской коалиции, но для проведения приватизации в Украине не стоит ждать его назначения, убежден премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Руководитель Фонда госимущества – будут консультации в коалиции, и будет определен. Но не нужно ждать сегодня нового руководителя. Есть исполняющий обязанности – первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать это эффективно", - сказал премьер в интервью "5 каналу" в понедельник вечером.

По словам В.Гройсмана, в правительстве разработали законопроект, который даст возможность конкурентно и прозрачно проводить приватизацию. "Мы будем просить парламент его поддержать в сентябре", - добавил он.

По словам премьера, в настоящее время законопроект находится на ознакомлении у президента Украины.

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Интерфакс-Украина
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