Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 25,805 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,805 грн/$1 с 25,88 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,7950-25,8150 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,8226 грн/$1 с 25,8897 грн/$1. Торговый оборот составил $188,42 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$283,84 млн.