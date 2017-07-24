Экономика

17:42 24.07.2017

ДТЭК и "Держвуглепостач" продали 1,5 млн тонн угля через биржевые торги

ООО "ДТЭК Трейдинг" и государственное предприятие "Держвуглепостач" продали весь уголь газовой группы, выставленный ими на электронные биржевые торги на площадке "Украинской энергетической биржи" 20 июля, сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенная цена покупки топлива составила 2461 грн/тонна (c НДС), минимальная – 2420 грн/тонна, максимальная – 2500 грн/тонна.

"Цены, сложившиеся на торгах, соответствуют уровню рыночных цен: цена API2 сейчас составляет $84,4/тонна (2199 грн/тонна), это без учета стоимости поставки и НДС", - отмечают на бирже.

Как сообщалось, ДТЭК впервые выставил на биржевые торги 20 июля 1,45 млн тонн угля. Срок поставки топлива – с конца июля до конца сентября.

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