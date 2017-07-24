В "Укроборонпроме" ожидают принятия на вооружение ВМСУ радиогидроакустической системы

В госконцерне "Укроборонпром" ожидают проведения госиспытаний и принятия на вооружение Военно-морских сил Украины созданной на мощностях госконцерна радиогидроакустической системы, обеспечившей выполнение боевой задачи международных учений Sea Breeze-2017, прошедших в Одессе 10-22 июля с участием 16 стран.

Как сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна, радиогидроакустические буи разработки и производства входящего в "Укроборонпром" ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов" в ходе международных учений обеспечили обнаружение условного противника – турецкой подводной лодки S-349 "Батирай" и передачу данных о ее местонахождении на флагманский корабль – фрегат "Гетман Сагайдачный".

"Украинские моряки больше часа "вели" турецкую подводную лодку и контролировали ее перемещения, что в реальных боевых условиях позволяло гарантированно уничтожить противника", – подчеркивается в сообщении.

По данным разработчика, применение в радиогидроакустической системе новых технологий позволило существенно повысить ее основные характеристики, а также 10-кратно увеличить возможности корабля и усилить противолодочный компонент ВМС Украины.

Прибывшие на "Гетман Сагайдачный" после выполнения боевого задания начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, командующий ВВС ВСУ Сергей Дроздов лично ознакомились с тактикой использования радиогидроакустических буев, возможностями распознавания акустических портретов различных целей, и дали высокую оценку эффективности новой радиогидроакустической системы, отмечается в сообщении.

В настоящее время рассматривается вопрос подготовки радиогидроакустической системы к госиспытаниям с последующим принятием на вооружение ВМС ВСУ, сообщает пресс-служба.

Как уточняют в госконцерне, аналогичная задача в ходе Sea Breeze-2017 также была выполнена и ВМС США: с помощью самолета P-8 Poseidon и ракетного крейсера CG66 Hue City.

Как сообщалось, в международных учениях Sea Breeze-2017 приняло участие 3 тыс. военнослужащих из 16 стран. В учениях было задействовано 30 боевых кораблей и судов Украины, США, Грузии, Румынии и Турции.

По данным из открытых источников, в рамках учений состоялось 60 совместных групповых учений береговой фазы, 6 высадок морского десанта, 280 подводных погружений (80 часов пребывания под водой), авиация осуществила 310 вылетов (241 час). Одной из особенностей учений стало испытание морского операционного штаба, который в конце этого года будет введен в организационно-штабную структуру ВМС ВСУ.