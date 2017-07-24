Мониторинговый комитет включит в протокол требование о 100% выполнении сокращения добычи нефти ОПЕК+

Мониторинговый комитет включит в протокол требование о 100% выполнении квот по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета.

"Мы видим в целом высокое исполнение соглашение (о сокращении добычи нефти - ИФ), хотя некоторые страны еще его не в полном объеме исполняют. Сегодня была очень серьезная дискуссия на эту тему. Мы связывались, в том числе в рамках мониторингового комитета, с министрами некоторых стран, которые подтвердили свою приверженность к исполнению соглашения. Нами было принято решение сегодня в рамках мониторингового комитета отразить позицию, что, несмотря на высокий уровень соответствия соглашения, мы настаиваем, что все страны должны исполнить на 100% все обязательства, взятые в рамках декларации о сотрудничестве", - сказал он.