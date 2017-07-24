Полиция вызывает экс-гендиректора ХТЗ для ознакомления с материалами дела

Полиция вызывает экс-гендиректора ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) Владислава Губина, подозреваемого растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах и служебного подлоге (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины) для ознакомления с материалами уголовного производства.

"Подозреваемому Губину Владиславу Валерьевичу… необходимо явиться 28 июля 2017 года в 10.00 в кабинет №19 Следственного отдела Индустриального ОП ГУ НП в Харьковской области… для открытия и предоставления доступа к материалам уголовного производства, а также проведения других процессуальных действий по уголовному производству", - говорится в повестке о вызове, опубликованной на странице Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Ранее, 17 июля, Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора местной прокуратуры №3 об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении В.Губина. Как указано в мотивировочной части определения суда, по информации Госпогранслужбы Украины, подозреваемый 15 февраля выехал в Барселону и до настоящего времени не возвращался. Его местонахождение в данный момент неизвестно.

По данным досудебного следствия, В.Губин, будучи гендиректором ХТЗ, без проведения тендерной процедуры заключил договор, согласно условиям которого "Элиткласгруп" должно было выполнить работы по прочистке фозфекальной и ливневой канализации, а также приемных коллекторов, расположенных на территории предприятия. Стоимость работ составляла 23 млн 257 тыс грн.

По информации правоохранителей, это было сделано с целью незаконного изъятия имущества из активов ПАО "ХТЗ" (трех простых векселей векселедателей ООО "Артем Торг", ООО "Лайт Трейд", ООО "Агротек", которые находились в его ведении и принадлежали ПАО "ХТЗ" на общую сумму 23 млн 257 тыс грн) и обращение его в пользу ООО "Элиткласгруп".

Впоследствии, несмотря на то, что ООО "Элиткласгруп" не выполняло работы в соответствии с заключенным договором, подозреваемый подписал акт приема-передачи выполненных работ и передал директору "Элиткласгруп" три простых векселя, подписав акт приема-передачи векселей.

Как сообщалось, В.Губин занимал должность генерального директора ПАО "Харьковский тракторный завод" с июля 2013 года по март 2016 года.