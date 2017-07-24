Экономика

13:48 24.07.2017

Номинационный комитет при правительстве отберет членов НС для "Энергоатома", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

Номинационный комитет при Кабинете министров Украины намерен отобрать членов наблюдательных советов (НС) для НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго" и ЧАО "Укргидроэнерго" в ближайшее время, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным пресс-службы, 21 июля состоялась встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с членами номинационного комитета, участие в которой принял и глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

"Премьер-министр … призвал членов номинационного комитета как можно скорее согласовать процедуры и начать поиск новых руководящих кадров для ряда важных государственных компаний. Среди семи предприятий, где планируется в ближайшее время осуществить отбор членов НС, энергетические компании "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Энергоатом", - указано в сообщении.

Как сообщалось, в конце марта Минэнергоугля поручило крупнейшим ГП сферы энергетики обновить уставы с возможностью формирования независимых НС.

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