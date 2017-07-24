Госэкспертиза отклонила инвестпроект "Нафтогаза" по переоснащению парка техники для строительства и ремонта скважин

Комиссия по проведению государственной экспертизы отклонила инвестиционный проект Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" по переоснащению парка техники для строительства, капитального ремонта скважин и интенсификации добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным ведомства, такое решение комиссия приняла на заседании 21 июля.

"Комиссия аргументировала свое решение, в первую очередь, отсутствием детального анализа технических характеристик выбранного оборудования и их соответствия заданиям инвестиционного проекта, необходимостью проведения открытого тендера с целью обеспечения эффективного и прозрачного осуществления закупок …, а также недостаточностью обоснования объема и формы предоставления государственной поддержки", - отметили в пресс-службе.

По данным Минэнергоугля, госэкспертиза также рассмотрела проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) НАЭК "Энергоатом", по которому предоставлены позитивные выводы.