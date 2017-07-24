Портал мониторинга инфраструктурных проектов позволит контролировать расход целевых средств

Запущенный в Украине портал мониторинга реализации инфраструктурных проектов на востоке страны является инструментом контроля над использованием государственных и донорских средств, направленных на восстановление Донбасса, заявляет министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Данные, размещенные на этом сайте, помогут не дублировать действия международных партнеров, которые оказывают помощь Украине, скоординировать работу центральных и местных органов власти для удовлетворения неотложных потребностей каждой из пяти областей, информация о которых размещена на платформе. Это также позволит экономить и не распылять средства, предназначенные для восстановления регионов и реализации социально-экономических проектов в областях", - сказал В.Черныш в программе "Новый день" радио "Голос Донбасса".

По его словам, на портале можно ознакомиться с объектами, которые нуждаются в реконструкции, ремонтируются и уже восстановлены, увидеть, какие именно гуманитарные операции осуществляются и были осуществлены в регионах.

"Открытая платформа данных пригодится международным организациям системы ООН, МККК и другим для понимания потребностей и объемов уже реализованных проектов. Условно, потенциальный донор может сидеть в вашингтонском офисе, видеть потребности общин на востоке Украины и принимать решение о помощи. Портал данных это также возможность для каждого гражданина следить за действиями власти в этом направлении и понимать, где и почему сконцентрированы основные проекты", - отметил В.Черныш.

Как сообщается на сайте ведомства, информация на портале будет постоянно обновляться и является официальными данными отчетов центральных и местных органов власти и международных партнеров. Таким образом, на нем представлена целостная картина не только потребностей пострадавших регионов, но и деятельности органов власти и международных организаций. Кроме того, упрощается работа представителей СМИ и общественных организаций, поскольку данные, которые было необходимо спрашивать в разных государственных и негосударственных структурах, будут размещены на одном сайте.

В министерстве напоминают, что создание портала стало возможным благодаря финансированию правительства Великобритании. Над ним работали украинские специалисты совместно со специалистами Всемирного банка и Стокгольмского института исследования проблем мира. Предложенная модель может быть использована для любой страны мира, которая сталкивается с конфликтами и занимается постконфликтным восстановлением. Также существует техническая возможность для наполнения платформы данных информацией из всех областей Украины.

Как сообщалось, В.Черныш сообщил о запуске портала мониторинга реализации инфраструктурных проектов на востоке страны в четверг, 20 июля. По его словам, органы местного самоуправления смогут вносить в портал данные о потребностях, что позволит донорам понимать, куда направлять помощь, а позднее иметь возможность отчитаться в использовании средств. "В этой системе вы можете увидеть, кто выделяет средства, кто их тратит, на какой территории, в каких сферах и в каких объемах", - сказал министр.

По его словам, если система найдет поддержку, она может быть использована не только для регионов востока Украины, но и для всей страны, а также в других странах.