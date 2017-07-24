Украина за четыре месяца межотопительного сезона увеличила запасы в ПХГ на 4,6 млрд куб. м

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 56,5%, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 22 июля хранилища пополнились на 4 млрд 574,87 млн куб. м – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 12 млрд 675,3 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 24,1% больше, чем на 22 июля 2016 года (10 млрд 211,49 млн куб. м), а также на 0,3% больше, чем на 22 июля 2015 года (12 млрд 639,6 млн куб. м), но на 14,1% меньше, чем на 22 июля 2014 года (14 млрд 763,19 млн куб. м).

В том числе в период с 1 по 22 июля 2017 года Украина пополнила ПХГ на 1 млрд 135,55 млн куб. м газа или 51,6 млн куб. м/сутки, тогда как в июне ежесуточная закачка в среднем составила 49,88 млн куб. м, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки на протяжении июля-сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь, который знаменуется началом отопительного сезона, с запасами порядка 16 млрд куб. м. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

Кроме того, по состоянию на 22 июля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 41,551 млн куб. м (Словакия – 23,784 млн куб. м, Венгрия – 13,427 млн куб. м, Польша – 4,34 млн куб. м). В целом за 1-22 июля импорт составил 807,1 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 22 июля составила 56,274 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 41,919 млн куб. м, "Укрнафта" – 2,613 млн куб. м, другие компании – 11,742 млн куб. м).

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-22 июля составил 5 млрд 147,4 млн куб. м, или в среднем 234 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале – 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте – 95,1 млн куб. м (закачка – 144,71 млн куб. м, отбор – 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка – 430,69 млн куб. м газа, отбор – 212,87 млн куб. м), в мае – на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне – на 1 млрд 496,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.