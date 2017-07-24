ЕК и регуляторы ФРГ изучают новое дело о картельном сговоре немецких автопроизводителей

Европейская комиссия и Федеральное картельное ведомство Германии в минувшие выходные подтвердили интерес к новому делу о картельном сговоре трех крупнейших автомобилестроительных компаний ФРГ - Volkswagen AG (VW), Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG (BMW).

Антимонопольные ведомства ЕС и Германии "получили информацию по этому делу, которая в настоящее время проходит оценку", говорится в сообщении Еврокомиссии. "На этом этапе дальнейшие рассуждения будут преждевременными", - отмечается в пресс-релизе.

На автомобилестроение приходится 20% выручки всей германской промышленности, в компаниях отрасли работают около 800 тыс. человек.

В пятницу немецкая газета Der Spiegel сообщила, что VW (включая дочерние компании Audi и Porsche), Daimler и BMW могут быть замешаны в картельном сговоре, начавшемся еще в 1990-е годы. По данным издания, Daimler и Volkswagen проинформировали власти о том, что представители трех компаний с 1990-х годов проводили встречи, на которых координировали усилия, связанные с разработкой технологий, управлением расходами, отношений с поставщиками и общей стратегии компаний.

В переговорах предположительно принимали участие свыше 200 сотрудников.

Между тем автоконцерны Германии еще не восстановились после дизельного скандала, затронувшего миллионы автомобилей по всему миру. Власти ФРГ 2 августа проведут так называемый "дизельный саммит" - совещание с руководителями ведущих автомобилестроительных компаний страны, чтобы предотвратить запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями в городах и землях Германии.