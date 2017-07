Bombardier и Siemens близки к соглашению о двух СП в сфере ж/д машиностроения

Канадская авиа- и машиностроительная корпорация Bombardier Inc. и германский диверсифицированный холдинг Siemens AG перешли к завершающей стадии переговоров об объединении операций, связанных с производством локомотивов, сигнального и другого оборудования для железных дорог, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Перед лицом растущей конкуренции со стороны китайских компаний Siemens и Bombardier могут создать два СП. В первом (как ожидается, его будет контролировать Siemens) будут сконцентрированы активы по производству сигнального оборудования. Второе (под контролем Bombardier) займется выпуском подвижного состава.

Представители компаний не комментируют это сообщение.

По оценкам источников WSJ, совокупная годовая выручка двух СП составит около 15 млрд евро.

Летом 2015 года компании уже проводили аналогичные обсуждения, не увенчавшиеся успехом.

Подобная сделка потребует одобрения антимонопольных органов, против нее могут выступить профсоюзные организации в странах, где работают компании.

Подразделение Siemens Mobility, в частности, производит все виды рельсового транспорта, включая локомотивы и составы ICE для высокоскоростных железных дорог в Германии, соединяющих крупнейшие города. Siemens Mobility также выпускает городские трамваи и сигнальное оборудование. В России у него есть совместное предприятие с группой "Синара" - ООО "Уральские локомотивы".

Подразделение Bombardier Transportation с 1990-х гг. сотрудничает с российскими компаниями. В частности, СП с ПАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) - ОАО "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" - занимается сборкой систем микропроцессорной централизации стрелок и сигналов.

В 2015 году в Энгельсе был построен локомотивный завод (АО "Энгельсский локомотивный завод" (ЭЛЗ) - по данным министерства промышленности и энергетики Саратовской области, это совместный проект "Первой локомотивной компании", Bombardier и "ВЭБ-Лизинга".

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", формально ЭЛЗ на 50,1% принадлежит кипрской Volcam Trading Ltd, 34,99% - у кипрской Rafelar Holdings Ltd, 14,9% - у Veb-Leasing Europe SARL (Люксембург). Компания была зарегистрирована в 2011 году. В ПЛК 100% - у швейцарской First Locomotive Holding Ltd.