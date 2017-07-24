Ryanair увеличила прибыль в I кв. и ожидает снижения тарифов на авиаперевозки

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 55%, в частности, благодаря повышению тарифов на авиаперевозки.

Тем не менее, в компании ожидают снижения тарифов в первом финполугодии в условиях высокой конкуренции и избыточного предложения.

В сообщении Ryanair отмечается, что результаты за первый финквартал (апрель-июнь) искажены тем фактом, что на этот период в текущем году пришлась Пасха, чего не было в предыдущем году.

Благодаря высокому спросу на авиаперевозки в период пасхальных праздников, результаты компании за апрель оказались довольно сильными, что способствовало увеличению средней стоимости авиабилетов по итогам всего минувшего квартала на 1% - до 40,3 евро, говорится в пресс-релизе Ryanair.

Чистая прибыль авиакомпании за квартал составила 397 млн евро по сравнению с 256 млн евро годом ранее.

Выручка в апреле-июне повысилась на 13%, до 1,91 млрд евро.

В минувшем квартале Ryanair перевезла 35 млн пассажиров - на 12% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов авиакомпании выросла до рекордных 96% с 94%.

Согласно оценкам Ryanair, средняя стоимость авиабилетов в первом финполугодии понизится на 5%, несмотря на рост показателя в минувшем квартале.

С учетом увеличения загруженности рейсов, авиакомпания повысила прогноз для объема пассажирских перевозок на весь текущий фингод до 131 млн пассажиров с ожидавшихся ранее 130 млн.

Во втором финполугодии темпы роста пассажирских перевозок замедлятся до 7% с 11% в первом финполугодии, а средняя стоимость авиабилетов уменьшится на 8%, прогнозируют в Ryanair.

Компания подтвердила прогноз прибыли на фингод, завершающийся в марте 2018 года, на уровне 1,4-1,45 млрд евро, годом ранее этот показатель составил 1,24 млрд евро.