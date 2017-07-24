Экономика

09:47 24.07.2017

НБУ намерен инициировать лишение PwC права проводить аудит в Украине

Комитет Национального банка Украины (НБУ) по вопросам аудита банков в ближайшее время намерен обратиться в Аудиторскую палату Украины с предложением применить к ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев, украинская структура PwC) взыскание в виде исключения из реестра аудиторских фирм и аудиторов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Помимо этого, комитет НБУ намерен инициировать применение к аудиторам банков, которые непосредственно осуществляли аудит годовой финансовой отчетности ПАО КБ "ПриватБанк", взыскания в виде аннулирования сертификатов аудиторов банков.

"Соответствующее обращение станет логическим продолжением утвержденного 20 июля 2017 года правлением НБУ решения, по обращению комитета, исключить ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков", - отмечено в сообщении.

НБУ напоминает, что основанием для отстранения ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" от аудита банков стало подтверждение компанией недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "Приватбанк" (Киев), в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала.

В пресс-службе центробанка также отметили, что комитет по вопросам аудита банков является коллегиальным органом, созданным Национальным банком. В его состав входят представители НБУ, Аудиторской палаты Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

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