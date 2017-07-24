Курс доллара к евро продолжает опускаться в понедельник, рынок ждет заседания ФРС

Курс доллара США к евро продолжает снижаться в понедельник после падения на прошлой неделе до минимального уровня с начала 2015 года.

Ослаблению американской валюты способствуют не только политические скандалы в США, но и перспективы сокращения объемов выкупа активов Европейским центральным банком (ЕЦБ) в рамках программы количественного смягчения (QE), цитирует Dow Jones аналитика Mitsubishi UFJ Тосихико Сакаи.

WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, в пятницу упал до минимума с сентября прошлого года на опасениях, что политическая неопределённость в США затормозит планы проведения реформ, озвученные ранее президентом Дональдом Трампом.

Настрой инвесторов в отношении американской валюты останется негативным до тех пор, пока мы не увидим ряда сильных статданных по экономике США одновременно с сигналами "ястребиного" настроя Федрезерва и "голубиного" настроя ЕЦБ, говорит аналитик Saxo Bank в Сингапуре Кэй Ван-Петерсен.

Очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) пройдет 26 июля.

По словам аналитика Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатана, Федрезерв в заявлении по итогам заседания может изменить формулировку, касающуюся инфляции.

Руководство американского ЦБ, вероятно, отметит, что "слабая инфляция обусловлена не только временными факторами", говорит эксперт.

Такое заявление может вызвать опасения, что ФРС замедлит темпы повышения ставки, а это негативно для доллара США, цитирует В.Варатана газета The Wall Street Journal.

Пара евро/доллар торгуется в понедельник на уровне $1,1670 по сравнению с $1,1663 на закрытие рынка в пятницу.

Курс доллара к иене составляет 111,10 иены против 111,13 иены по итогам предыдущих торгов, курс евро к иене поднялся до 129,65 иены по сравнению с 129,61 иены.