Цены на нефть стабильны в ожидании встречи JMMC

Цены на нефть стабильны в понедельник после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях роста экспорта сырья странами ОПЕК.

Внимание рынка в понедельник направлено на встречу министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 кв поднялась на $0,05 (0,1%) - до $48,11 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подешевели на $1,24 (2,52%) - до $48,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $45,78 за баррель. Контракт подешевел на $1,15 (2,45%) - до $45,77 за баррель по итогам предыдущей сессии.

JMMC в понедельник представит рекомендации, касающиеся сокращения добычи, по итогам оценки выполнения соглашения и его эффективности, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Выступая перед журналистами в Санкт-Петербурге, он отметил что уровень выполнения соглашения об ограничении добычи по-прежнему является "отличным".

М.Баркиндо добавил, что темпы мирового роста спроса на нефть во втором полугодии могут составить 2 млн баррелей в сутки (б/с).

По его словам, ОПЕК ждет возвращения на рынок Нигерии и Ливии, и каждый баррель поставок обеих стран будет востребован.

Ограничение добычи нефти Нигерией и Ливией не значится в повестке дня встречи JMMC, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Обе страны, по словам источников, намерены стабилизировать производство нефти на более высоких уровнях, прежде чем обсуждать возможность ограничения добычи.

"Как обычно, наиболее важными участниками встречи являются представители Саудовской Аравии и России", - отмечает старший экономист Alliance Bernstein Эрик Виноград.

"Любой сигнал того, что решимость одного из этих государств в отношении сокращения добычи поколебалась, окажет огромное влияние на нефтяной рынок", - цитирует эксперта MarketWatch.