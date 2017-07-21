Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "красной зоне"

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,38% - до 1081,43 пункта, индекс ПФТС – на 0,12%, до 284,32 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5 млн грн, в том числе акциями 4,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 228,2 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,16%), "Донбассэнерго" (+0,47%) и "Центрэнерго" (+0,38%).

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-1,46%) и "Мотор Сичи" (-0,81%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-0,73%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв просел на 0,25% - до 619,94 пункта при объеме торгов 0,9 млн злотых (6,4 млн грн).

Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Кернела" (-2,84%), агрохолдинга ИМК (-1,7%) и "Агротона" (-0,67%).

В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+4,44%) и "Астарты" (+1,39%).