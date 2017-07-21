Загруженность газовых электростанций в Японии упадет вдвое к 2027 г.

Загруженность японских электростанций, работающих на природном газе, может упасть вдвое в течение ближайших 10 лет, с текущих 58% до 29%, прогнозируют аналитики Института возобновляемой энергетики.

Как говорится в отчете организации, загруженность угольных электростанций может снизиться с 76% до 56% в финансовом году, завершающемся в марте 2027 года.

Такие прогнозы действуют для базового сценария, согласно которому потребление электроэнергии в Японии за 10 лет не изменится, выработка электричества на АЭС и из возобновляемых источников вырастет, а все строящиеся угольные электростанции будут успешно запущены в эксплуатацию.