Рост промпроизводства в Украине в июне-2017 ускорился до 3,8%

Промышленное производство в Украине в июне 2017 года возросло на 3,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в мае рост составлял 1,2%, в апреле падение составляло 6,1%,сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2017 к июню-2016 выросло на 3,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство выросло на 0,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно сообщению, в целом за первое полугодие промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 5,6%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,6%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-июне 2017 по сравнению с январем-июнем 2016 снизилось на 25%, в Донецкой - на 11,7%, в том числе в июне спад составил в Луганской области 2%, в Донецкой - 4,3%.

По данным Госстата, в январе-июне 2017 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (19,4%), Житомирской (14%), Кировоградской (11,9%), Винницкой (10,9%), Волынской, Запорожской и Харьковской (8,8%), Ривненской (7%), Тернопольской (6,8%), Ивано-Франковской (6%), Киевской (5,7%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.