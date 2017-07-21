Гройсман намерен созвать совещание по вопросу расширения кредитования реального сектора

Премьер-министр Украины в ближайшее время намерен провести совещание по вопросу расширения доступа товаропроизводителей к финансовым ресурсам, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Б.Данилишин уточнил, что он также намерен принять участие в совещании.

Кроме того, глава Совета НБУ указал, что текущий уровень ликвидности банковской системы не является фактором, сдерживающим банковское кредитование, а "ресурсный голод" банков является мифом.

"Банки в Украине работают в условиях структурного профицита, о чем свидетельствуют существенные остатки на их корсчетах и по депозитным сертификатам Национального банка. …Главной причиной, сдерживающей кредитную активность банков, выступает крайне низкий уровень защиты прав кредиторов", - отметил он.

По словам Б.Данилишина, следствием сложившейся ситуации является высокий уровень неработающих кредитов в банковской системе. При этом больше всего неработающих кредитов приходится на такие секторы экономики, как строительство и недвижимость (71%), металлургия (60%), машиностроение и добывающая промышленность (58%), пищевая промышленность (55%), меньше всего - на легкую промышленность (12%).

"Реструктуризация имеющихся неработающих кредитов проходит медленно, вследствие чего кредитные риски сохраняются. Одной из причин этого является наличие негативных налоговых последствий для банков в случае резервирования и списания неработающих кредитов за счет резервов", - подчеркнул Б.Данилишин.

Глава Совета НБУ считает, что для возобновления кредитования реального сектора необходимо: достижение и обеспечение ценовой стабильности в государстве совместными усилиями правительства и НБУ; снижение значительных рисков в банковской деятельности за счет реализации задач Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года и принятия соответствующих законов; совершенствование государственного механизма кредитной поддержки малых и средних предприятий.