Нацбанк упразднил выдачу справок о декларировании валютных ценностей предпринимателям

Национальный банк Украины (НБУ) упразднил выдачу справок о декларировании валютных ценностей субъектам предпринимательской деятельности.

Согласно сообщению на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято, поскольку такая справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также для осуществления других видов внешнеэкономической деятельности.

В то же время, указано в сообщении, остается в силе требование к субъектам предпринимательской деятельности о предоставлении НБУ и государственным налоговым инспекциям по месту нахождения таких субъектов информации о декларировании валютных ценностей, доходов и имущества.

Нацбанк напоминает, что соответствующие изменения в порядок декларирования валютных ценностей предусмотрены приказом Министерства финансов №524 от 24 мая 2017 года, которым внесены изменения в приказ от 25 декабря 1995 года №207 "Об утверждении формы декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и которые находятся за пределами страны".

Приказ вступает в силу 21 июля 2017 года.