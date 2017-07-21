"Большая тройка" автопроизводителей Германии может быть замешана в картельном сговоре

Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG, крупнейшие производители автомобилей в Германии, могут быть замешаны в картельном сговоре, начавшемся 20 лет назад, пишет немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, Daimler и Volkswagen проинформировали власти о том, что представители трех компаний с 1990-х годов проводили встречи, на которых координировали усилия, связанные с разработкой технологий, управлением расходами, отношений с поставщиками и общей стратегии компаний.

В переговорах предположительно принимали участие свыше 200 сотрудников.

"Обвинения достаточно серьезные и относятся к сговору длиной 20 лет, - говорит аналитик Bankhaus Metzeler Юрген Пипер. - Кажется, плохие новости для автомобильного сектора никогда не закончатся".

Акции BMW в ходе торгов в пятницу упали на 3,3%, Volkswagen - на 4,4%, Daimler - на 2,8%.