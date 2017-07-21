Надо искать приемлемый выход из ситуации вокруг Siemens - глава российско-германской внешнеторговой палаты

Ситуация с возможной поставкой турбин Siemens в Крым нанесла урон деловым контактам РФ и Германии, но необходимо найти из нее выход, завил в пятницу председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты (РГ ВТП) Маттиас Шепп.

"Доверительным отношениям между немецким бизнесом и российскими партнерами был нанесен серьезный урон. Тем не менее, российско-германские деловые отношения стоят на прочном фундаменте, и мы рассчитываем, что выход из сложившейся ситуации будет найден", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что "германский бизнес следует требованиям, предписываемым режимом санкций, и РГ ВТП неизвестны случаи их нарушения немецкими компаниями".

"Главный принцип немецкого бизнеса - строго придерживаться достигнутых договоренностей и неукоснительно выполнять условия договоров. Этому правилу немецкие компании следуют и в России: партнеры должны доверять друг другу, иначе инвестиции оказываются под вопросом", - подчеркнул М.Шепп.