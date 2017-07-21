Экономика

13:53 21.07.2017

Медь подорожала до максимума за 5 месяцев

Цены на медь выросли до максимальной отметки с 1 марта на опасениях, что конфликт рабочих рудников в Чили и Перу может привести к перебоям поставок.

Цена меди подскочила на 1,4% в ходе торгов в Лондоне в пятницу, до $6042,5 за тонну. С начала недели металл подорожал на 1,9%.

Как стало известно в пятницу, сотрудники шахты Zaldivar в Чили, принадлежащей Antofagasta, отвергли вариант нового коллективного трудового соглашения, предложенный руководством компании. Теперь у компании и профсоюза есть пять дней на переговоры, и если они закончатся безрезультатно, будет объявлена забастовка.

В Перу забастовки горнорабочих длятся вторые сутки.

Также рынок меди поддерживают сильные макроэкономические статданные из Китая. Так, китайская экономика во втором квартале выросла на 6,9% вместо ожидавшихся 6,8%. Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае.

Цены на алюминий в пятницу растут на 0,7%, до $1933 за тонну, цинк дорожает на 1,4%, до $2766 за тонну, никель - на 1,5%, до $9635 за тонну. Стоимость олова выросла на 0,5%, до $20180 за тонну, свинца - на 1,8%, до $2253 за тонну.

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