Экономика

13:18 21.07.2017

Кабмин должен обеспечить украинцев "теплыми" кредитами в кратчайшие сроки

Партия "Наш край" требует от Кабинета министров ускорить все процедуры для предоставления "теплых" кредитов украинцам в кратчайшие сроки.

"Финансирование государственной программы увеличено на 300 млн грн. Однако еще нужно подписать договоры с банками, чтобы программа заработала. На приобретение оборудования и проведение энергоэффективных мероприятий останется еще меньше времени, тогда как за три месяца уже стартует отопительный сезон. Мы требуем от правительства ускорить все необходимые процедуры, чтобы "теплые кредиты" была предоставлены в кратчайшие сроки", - говорится в обращении сопредседателя партии Александра Мазурчака к правительству.

А.Мазурчак также добавил, что правительство должно уже сейчас начать разработку программы на следующий год с учетом просчетов.

Он также отметил, что в ситуации с "теплыми кредитам" правительство в очередной раз продемонстрировало, что не владеет ситуацией в сфере ЖКХ.

"Финансирование подобных государственных программ - это поддержка объединений граждан, которые пытаются экономить на энергоресурсах и рационально их использовать", - резюмировал А.Мазурчак.

"Наш край" информирует, что в феврале текущего года правительство возобновило действие правительственной программы по энергоэффективности. Всего было выделено 432 млн грн для кредитования на приобретение котлов и энергоэффективного оборудования.

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