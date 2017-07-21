Пять бойцов ВСУ погибли, восемь ранены, один пленен за минувшие сутки в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие стуки, 20 июля, пять военнослужащих украинских Вооруженных сил погибли, восемь получил ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки пять наших воинов погибли, один – от пули снайпера в Новгородском, трое в бою под Красногоровкой, еще один – в результате обстрела в районе шахта Бутовка. Восемь военных ранены, семь в районе Красногоровки, ее один – на позиции возле шахты Бутовка", - рассказал А.Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также проинформировал, что один украинский военнослужащий попал в плен.

"Украинские власти приложат все усилия, чтобы вернуть парня домой", - подчеркнул А.Лысенко.