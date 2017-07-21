Домбровский назвал ключевую задачу Фонда энергоэффективности

Ключевой задачей функционирования Фонда энергоэффективности является преобразование колоссальных ресурсов, которые неэффективно используются, в источники его наполнения. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. председателя Комитета ВР по вопросам ТЭК Александр Домбровский, сообщает Энергореформа.

"Президент Украины подписал законы "О Фонде энергоэффективности" и "Об энергетической эффективности зданий". Эти два закона - не просто актуальны, они крайне необходимы, как для каждого украинца, так и для экономики государства в целом, ведь энергоэффективность - это ключ к энергетической независимости Украины", - выразил уверенность А.Домбровский.

Как отметил и.о. председателя Комитета ВР по вопросам ТЭК, закон "О Фонде энергоэффективности" предусматривает создание инновационного финансового инструмента, который позволит развивать сферу энергоэффективности более быстрыми темпами.

"Ключевой вопрос, который стоит перед функционированием Фонда энергоэффективности - как превратить колоссальные ресурсы, которые неэффективно используются, в источники наполнения Фонда, и достичь мультипликативного эффекта для украинской экономики", - написал А.Домбровский.

Реализация закона "Об энергетической эффективности зданий" обеспечит урегулирование правовых и организационных основ деятельности в области повышения энергетической эффективности зданий, заявил политик.

При этом он добавил, что в Украине есть значительный потенциал энергосбережения, основная часть которого сосредоточена в жилом секторе (34%).

"После вступления в силу этих законов нам необходимо работать над их имплементацией, ведь энергоэффективность для Украины - это самый доступный энергетический ресурс, который лежит у нас под ногами", - подытожил А.Домбровский.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в четверг в Киеве подписал закон "О Фонде энергоэффективности", направленный на поддержку внедрения энергоэффективности в многоэтажном жилищном секторе страны, а также позволит привлечь для его работы EUR100 млн от Европейского Союза.

Также 20 июля президент подписал закон "Об энергетической эффективности зданий", в соответствии с которым будут разработаны минимальные требования к энергоэффективности зданий, которые дифференциируются в зависимости от назначения, высотности зданий и вида строительных работ (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция).