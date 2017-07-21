Экономика

11:35 21.07.2017

Uber запустил сервис UberSelect в Одессе

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, объявляет о запуске в Одессе сервиса повышенной комфортности UberSelect в дополнение к uberX.

Как сообщила пресс-служба компании, таким образом, Одесса стала вторым городом Украины после Киева, где доступен данный тариф.

UberSelect нацелен на тех пользователей, которые хотят передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности. Стоимость поездки с UberSELECT будет рассчитываться по формуле: 35 грн. за подачу автомобиля, 5,5 грн. за каждый километр и 1 грн за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 55 грн.

К UberSelect в Одессе будут подключены такие автомобили, как Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Passat, Mazda6, Toyota Camry, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и другие.

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает в более чем 460 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

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Интерфакс-Украина
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