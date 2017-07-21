Фондовые индексы Европы стабильны, дешевеют акции автопроизводителей

Европейские фондовые индексы в целом стабильны в пятницу, темпы изменения большинства из них не достигают и 0,1%. Вместе с тем неделю рынки акций Европы, вероятно, завершат в минусе на фоне укрепления евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,06%, до 383,84 пункта. Одиннадцать из 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600 демонстрируют снижение, в лидерах падения - автопроизводители.

С начала недели Stoxx 600 опустился на 0,8%.

Французский CAC 40 снизился на 0,06%, германский DAX - на 0,05%, британский FTSE 100 увеличился на 0,04%. Испанский IBEX 35 потерял 0,27%.

По данным EPFR Global, приток средств в европейские фонды акций за неделю, завершившуюся 19 июля, составил $3 млрд и был максимальным за 10 недель. С начала 2017 года европейские фонды акций получили чистыми $26 млрд - почти в шесть раз больше, чем фонды акций США ($4,4 млрд), говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch.

Стоимость акций Vodafone Group увеличилась на 2,5%. Британский оператор связи подтвердил годовой прогноз, несмотря на снижение выручки на 3,3% в минувшем квартале из-за негативных курсовых разниц и списаний, связанных с индийским подразделением. Вместе с тем органический рост сервисной выручки в апреле-июне составил 2,2%, превысив ожидания.

Капитализация процессинговой компании Paysafe Group Plc подскочила на 8,8% на новости, что она получила предложение о покупке от Blackstone и CVC, оценивших Paysafe в $3,8 млрд.

Цена бумаг Acacia Mining рухнула на 7,3% на торгах в Лондоне. EBITDA золотодобывающей компании, принадлежащей канадской Barrick Gold, упала на 34% в апреле-июне. Кроме того, Acacia ухудшила годовой прогноз добычи из-за запрета властей Танзании вывозить из страны золотой концентрат.

Курс ценных бумаг Philips Lighting обвалился на 9% после публикации квартального отчета.

Акции Siemens AG подешевели на 0,8% на торгах во Франкфурте. Концерн в пятницу объявил, что приостановит поставки генерирующего оборудования компаниям в РФ, подконтрольным государству. Также Siemens подтвердил намерение продать долю в российском СП "Интеравтоматика".

Тем временем бумаги Peugeot, Renault, Volkswagen подешевели на 0,8%.