Crown Agents дополнительно закупит лекарства и медизделия для детского гемодиализа на сэкономленные 14,5 млн грн

Британское закупочное агентство Crown Agents дополнительно закупит лекарства и медицинские изделия для детского гемодиализа на 14,5 млн грн, которые были сэкономлены агентством при проведении госзакупок по этой программе за средства госбюджета 2016 года.

Как сообщается в пресс-релизе Crown Agents, по состоянию на 20 июля агентство уже поставило на склады государственного предприятия 89% закупленных медикаментов и изделий медицинского назначения. При этом Crown Agents использовали для закупок только 58% бюджетных средств.

На закупку по программе детского гемодиализа были выделены из госбюджета 2016 года 35,6 млн грн.

Для реализации закупок лекарственных средств и изделий по 25 номенклатурными позициями Crown Agents провели отбор среди шести предложений и выбрали наиболее качественные продукты. В тендере приняли участие один производитель и четыре дистрибьютора из Украины и один производитель из Швейцарии.

По словам представителя Crown Agents в Украине Татьяны Коротченко, эффективную закупку лекарств и медицинских изделий обеспечивают прозрачные и конкурентные условия проведения тендеров и налаженная коммуникация с Минздравом для согласования лучших предложений.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что качественные медикаменты и медицинские изделия помогут нам повысить эффективность лечения и способствовать снижению уровня детской смертности от заболеваний почек в Украине.

Crown Agents осуществляет закупки для Минздрава на средства бюджета 2016 года по 12 программам на общую сумму 1,066 млрд грн. По предварительным расчетам, экономия бюджетных средств на закупки по программам, которые координирует Crown Agents, составляет более 124 млн грн. Сэкономленные средства планируется направить на дозакупку лекарственных средств и медицинских изделий по соответствующим направлениям, согласно заключенному с Минздравом соглашением для проведения закупок.