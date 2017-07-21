Экономика

10:54 21.07.2017

Никопольский завод ферросплавов в I полугодии нарастил производство на 4,1%

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) по итогам января-июня 2017 года увеличил выпуск продукции на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 369,47 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в пятницу, за указанный период НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 1,5% - до 329,63 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца - на 93,6%, до 39,49 тыс. тонн.

Кроме того, завод выпустил 0,35 тыс. тонн других ферросплавов, тогда как за 6 мес.-2016 года их не производил.

Как сообщалось, НЗФ в 2016 году увеличил выпуск продукции на 24,1% по сравнению с 2015 годом – до 746,1 тыс. тонн. При этом нарастил выпуск силикомарганца на 20,5% - до 688,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 93,1%, до 57,54 тыс. тонн.

НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

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