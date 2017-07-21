"Запорожсталь" в I полугодии снизила потребление природного газа на 2,5%

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, по итогам января-июня 2017 года снизил потребление природного газа на 2,5%, или на 2,2 млн куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 85 млн куб. м с 87,2 млн куб. м.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в пятницу, расход природного газа сокращается благодаря комплексной программе по повышению эффективности производства и снижению затрат - комбинат внедряет энергосберегающие проекты и современные технологии, позволяющие более рационально использовать энергоресурсы.

"Металлургия – это энергоемкое производство, что в сочетании с тенденцией к постоянному росту цен на энергоресурсы ставит перед нами задачу системно повышать энергоэффективность и быть конкурентоспособными. Ранее 85 млн куб. м природного газа комбинат потреблял за месяц, сейчас это показатель за полгода. Мы постоянно работаем над тем, чтобы снизить его до минимума", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, ключевое энергосберегающее мероприятие - перевод горелок агломашин № 2-6 с природного газа на коксодоменную и природно-доменную смесь.

При этом напоминается, что в 2016 году "Запорожсталь" и "Запорожкокс" реализовали проект по обмену вторичными газами. В аглоцехе, теплоэлектроцентрали и в прокатных цехах применяется более дешевый аналог природного газа – коксодоменная и природно-доменная смесь. Общий объем инвестиций в проект составил 75 млн грн.

Расход энергетических ресурсов контролируется через мониторинговый информационно-диспетчерский центр по онлайн-визуализации основных производственных процессов – центральную диспетчерскую "Предприятие на ладони". Такая система управления производством позволяет собирать актуальные данные со всех цехов, контролировать энергопотребление, выявлять потери или предупреждать выход из строя энергетического оборудования.

Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2016 году снизила потребление природного газа в производстве до исторического минимума – 160 млн куб. м, что на 22%, или на 44 млн куб. м ниже показателей 2015 года.

Ранее сообщалось, что "Запорожсталь" на фоне роста производственных показателей за последние три года достигла устойчивой тенденции к сокращению потребления природного газа в производстве. При этом в 2013 году было использовано 236 млн куб. м газа, в 2014-м – 206 млн куб. м, в 2015-м - 204 млн куб.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".