КЭВРЗ отрицает обвинения в хищениях и намерен обжаловать законность производства

ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ), входящий в структуру ПАО "Укрзализныця", должностных лиц которого правоохранители уличили в хищении госсредств, отрицает участие в схемах с фиктивными предприятиями, и считает информацию "о якобы хищениях" не соответствующей действительности, сообщила пресс-служба предприятия на своем сайте.

Как сообщалось, следователи Генпрокуратуры и сотрудники Нацполиции 13 июля провели обыски в помещениях завода и у должностных лиц предприятия, в рамках расследования производства о хищении государственных средств должностными лицами в размере 113 млн грн через сотрудничество с фиктивными фирмами, а также путем завышения стоимости продукции на 40-80%.

В сообщении пресс-служба завода отмечается, что информация полиции "является неполной".

В частности, отмечается в заявлении, фирмы, с которыми сотрудничает КЭВРЗ, не являются фиктивными, поскольку иначе завод не смог бы выполнять обязательства перед заказчиками.

"Однако завод работает с прибылью в течение последних двух лет, чистая прибыль предприятия только за первое полугодие 2017 превысила 8 млн грн. Это подтверждает беспочвенность обвинений в фиктивных сделках", - отмечает пресс-служба завода.

Кроме того, заявляют на КЭВРЗ, присвоение 113 млн грн не могло иметь место, поскольку это вся стоимость поставленной контрагентом продукции за 2015-2017 годы

"Если бы все эти средства были "присвоены", у нашего партнера не было бы оснований отгружать нам товар", - подчеркивается в сообщении.

Также на заводе отвергают обвинения в завышении стоимости конечной продукции, как способе вывода средств, поскольку закупка комплектующих производится на публичном электронной площадке SmartTender, что и позволило заводу стать прибыльным. Кроме того, завышение стоимости комплектующих сделало бы конечную продукцию КЭВРЗ неконкурентоспособной.

В заявлении также сказано, что фотографии, которыми пресс-служба Нацполиции проиллюстрировала информацию об обысках, не имеют отношения к ЧАО "КЭВРЗ".

"КЭВРЗ будет максимально сотрудничать со следствием, предоставляя все необходимые документы и материалы. Поскольку предприятие работает прозрачно и без использования каких-либо схем, нам нечего скрывать от полиции и прокуратуры", - заявляют в пресс-службе.

В то же время, указано в заявлении, законность производства будет обжалована в судебном порядке в рамках правового поля.

Как сообщалось, в настоящее время на счета завода и предприятий наложены аресты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователи Генпрокуратуры и оперативники Нацполиции устанавливают должностных лиц госзавода и группы коммерческих компаний, которые непосредственно причастны к совершению данного правонарушения.

Киевский электровагоноремонтный завод, основанный в 1868 году как мастерские по ремонту паровозов и вагонов, специализируется на капитальном ремонте электропоездов для железных дорог Украины, ремонте узлов и агрегатов, электромашин, электродвигателей и колесных пар, изготовлении запчастей.

В 2016 году завод увеличил чистый доход на 42% к 2015 году, до 254,8 млн грн, чистая прибыль составила 0,8 млн грн против 0,3 млн грн. В первом квартале текущего года чистая прибыль составила 3,64 млн грн против убытка 2,9 млн грн за тот же период 2016 года, чистый доход вырос почти в 2,9 раза - до 79,8 млн грн.