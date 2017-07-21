Blackstone и CVC оценили платежную систему Paysafe в $3,8 млрд

Инвесткомпании Blackstone Group LP и CVC Capital Partners предложили купить британскую платежную систему Paysafe Group Plc, оценив ее в 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд), говорится в сообщении Paysafe.

Цена предложения - 590 пенсов в денежной форме за акцию.

Изначально инвесткомпании заинтересовались покупкой Paysafe еще в мае.

Крупнейшим акционером Paysafe является британская Old Mutual Global Investors, доля участия которой составляет около 10,3%. Old Mutual поддерживает предложение Blackstone и CVC.

Один из наиболее популярных продуктов Paysafe - конфиденциальные платежи в интернете по картам paysafecard.