Blackstone и CVC оценили платежную систему Paysafe в $3,8 млрд
Инвесткомпании Blackstone Group LP и CVC Capital Partners предложили купить британскую платежную систему Paysafe Group Plc, оценив ее в 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд), говорится в сообщении Paysafe.
Цена предложения - 590 пенсов в денежной форме за акцию.
Изначально инвесткомпании заинтересовались покупкой Paysafe еще в мае.
Крупнейшим акционером Paysafe является британская Old Mutual Global Investors, доля участия которой составляет около 10,3%. Old Mutual поддерживает предложение Blackstone и CVC.
Один из наиболее популярных продуктов Paysafe - конфиденциальные платежи в интернете по картам paysafecard.