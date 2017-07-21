Евро стабилизировался в пятницу после роста до максимума с 2015 года

Евро стабилен в пятницу в парах с долларом и иеной после заметного укрепления по итогам предыдущей сессии на фоне заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Кроме того, трейдеров тревожит расширение расследования в отношении президента США Дональда Трампа.

Евро 21 июля стоил $1,1637 по сравнению с $1,1631 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. За предыдущую сессию евро подорожал к доллару на 1%, а в ходе нее поднимался до максимума с января 2015 года - $1,1658.

Курс евро к японской нацвалюте стабилен у 130,17 иены, доллар в паре с иеной подешевел на 0,1% - до 111,83 иены.

С начала недели евро прибавил 1,5% по отношению к доллару и 0,9% к иене.

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование предполагаемого российского влияния на выборы в США, решил собрать информацию о ряде бизнес-операций американского президента Дональда Трампа, его помощников и других связанных с ним лиц.

Долларовый индекс ICE держится у самых низких отметок с августа 2016 года.

Аналитики ожидают, что тенденция к ослаблению доллара сохранится как минимум до конца текущего года. По мнению Дары Маэра из HSBC, евро к концу года будет стоить не менее $1,20.