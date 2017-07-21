Экономика

09:31 21.07.2017

Нефть стабилизировалась

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после умеренного снижения накануне, участники рынка ждут данных об изменении числа буровых установок в эксплуатации и встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 24 июля.

Вместе с тем нефтяной рынок все еще может завершить в плюсе вторую неделю подряд.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустились на 2 цента (0,04%) - до $49,28 за баррель.

Котировки сентябрьских контрактов на WTI в ходе электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 3 цента (0,06%) - до $46,89 за баррель.

В четверг нефть Brent подешевела на $0,40 (0,80%), до $49,30 за баррель, WTI - на $0,40 (0,85%), до $46,92 за баррель.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes о действующих нефтяных и газовых буровых установках будут опубликованы в пятницу.

В понедельник в Санкт-Петербурге пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе, последние данные мониторинга за июнь. На встречу приглашены Ливия и Нигерия, которые освобождены от соглашения об ограничении нефтедобычи и продолжают ее активно наращивать, но эксперты не возлагают особых надежд на их участие.

"У этих стран дела обстоят не слишком хорошо. Пожертвуют ли они собой ради блага остальных участников группы? Думаю, это крайне маловероятно", - заявил аналитик сырьевого сектора из Hyundai Futures Corp. Уилл Юн.

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Интерфакс-Украина
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