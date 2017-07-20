Экономика

18:30 20.07.2017

Нефть замедлила подъем к вечеру

Нефть замедлила подъем на торгах в четверг на оптимизме по поводу сокращения мировых запасов топлива конкурирует борется с опасениями дальнейшего роста производства в США, Ливии и Нигерии.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв подорожали на 0,2% - до $49,81 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась выше $50 за баррель.

Котировки августовских фьючерсов на нефть WTI, торги которыми прекращаются в четверг, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,2%, до $47,2 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт WTI подорожал на 0,1%, до $47,36 за баррель.

Кроме того, впервые с конца мая и Brent, и WTI торгуются выше 50-дневной скользящей средней.

Запасы нефти в Саудовской Аравии упали в мае третий месяц подряд, до минимума с 2012 года, - 258,8 млн баррелей по сравнению с 263,9 млн баррелей в апреле, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

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