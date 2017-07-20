Экономика

18:29 20.07.2017

ГФС констатирует попытки некоторых компаний обойти систему выявления рисковых налоговых накладных

Около десятка компаний пытались обвалить работу системы мониторинга оценки рисков, загружая в короткий промежуток времени фиктивные налоговые накладные, сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Указанные компании пытались зарегистрировать около 500 накладных ежеминутно, отмечено в сообщении.

"Один плательщик пытался зарегистрировать 3566 налоговых накладных на сумму 7,4 млн грн, другой - 1812 налоговых накладных на сумму 0,3 млн грн, третий - 92 налоговые накладные на сумму 2431 грн. Все они были заблокированы системой", – констатирует ГФС.

Как сообщалось, с 1 июля в Едином реестре налоговых накладных заработала система автоматической приостановки регистрации рисковых налоговых накладных, призванная выявить коррупционных схемы с НДС и сократить бюджетные потери при возмещении НДС по фиктивным накладным.

В течение первых 11 дней работы система приостановила регистрацию почти 1,1% накладных из 3 млн 695,078 тыс. поданных. Приостановка была обусловлена или несоответствием объему товаров, или отсутствием покупки товара при его реализации, или отсутствием лицензий, удостоверяющих право субъекта хозяйствования на производство, экспорт, импорт, оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами.

В то же время приостановка системой регистрации налоговой накладной не является блокированием регистрации этой накладной. Плательщик в течение 365 дней может подать в ГФС документы в рамках установленного перечня, подтверждающие реальность операции. В течение пяти дней после приема документов центральная комиссия ГФС обязана принять решение о регистрации/нерегистрации налоговой накладной.

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