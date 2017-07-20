Экономика

17:55 20.07.2017

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 25,91 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,91 грн/$1 с 25,95 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,9-25,92 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9283 грн/$1 с 25,9441 грн/$1. Торговый оборот составил $258,2 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $217,28 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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