Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 6 мес. увеличились на 10,5%

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июне 2017 года составила 2 млрд 740,3 млн грн, что на 10,5%, или на 261,2 млн грн выше показателя января-июня 2016 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в январе-июне 2017 года субсидии назначены 3 млн 667,1 тыс. семей, что составляет 57,9% от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними, и на 18,5% превышает показатель января-июня 2016 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в июне 2017 года уменьшился на 24,2% по сравнению с июнем 2016 года и составил 164,9 грн.

Самый высокий средний размер субсидий в июне 2017 года зафиксирован в Черновицкой (468,2 грн), Одесской (242,2 грн) областях и Киеве (235,7 грн), самый низкий – в Полтавской (101,3 грн), Закарпатской (102,6 грн) и Житомирской (110,1 грн) областях.

Согласно данным статведомства, в июне 2017 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2,356 млн домохозяйств в Украине.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза, или на 3 млрд 358,7 млн грн выше показателя за 2015 год.