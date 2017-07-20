МАУ приветствует развитие аэропорта в Гостомеле, но не только для лоу-костов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейший авиаперевозчик страны, поддерживает идею развития аэропорта в Гостомеле, однако считает, что это нужно делать не только под лоу-косты.

Об этом заявил глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net в четверг.

"Идея премьер-министра о том, чтобы развивать в Украине еще один международный аэропорт, прекрасная, здоровая, полноценная идея. Он (премьер-министр Украины Владимир Гройсман - ИФ) сказал: давайте, сделаем там базу для лоу-костов. Вот в чем я с ним не согласен, так это со словом "лоу-косты". Мне кажется, более интересно было бы сделать там базу для любых авиакомпаний, а еще один аэропорт - это конкуренция, это надо приветствовать", - сказал он.

Глава набсовета МАУ также высказался за передачу аэропорта в Гостомеле в частное управление. "Если бы сделали этот аэропорт негосударственным, отдали бы его в концессию, или приватизировали, это было бы еще интереснее. Мы могли бы смотреть, кто более эффективно управляет, чтобы нельзя было сказать, что кто-то на кого-то влияет, поскольку тогда влияла бы чистая экономика, и не надо было бы государству деньги из бюджета вкладывать, сделали бы прозрачный инвестпроект и объявили конкурс", - резюмировал А.Майберг.

Как сообщалось, в ходе совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками в понедельник у премьера, В.Гройсман высказался за развитие грузового аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле с преобразованием его в базовый аэропорт для лоукостов, включая ирландскую компанию Ryanair.

На прошлой неделе, 10 июля Ryanair заявила об отмене запланированного входа в Украину после того, как государственный международный аэропорт "Борисполь" (Киев) нарушил соглашение по программе полетов авиакомпании в Киев, достигнутое в марте этого года с менеджментом "Борисполя" и руководством Мининфраструктуры.

Вместе с тем, уже 14 июля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности Ryanair возобновить с Украиной переговоры по сотрудничеству.