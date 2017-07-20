МАУ не намерена арендовать терминалы аэропорта "Борисполь"

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), ведущий авиаперевозчик страны и базовый перевозчик международного аэропорта "Борисполь" (оба - Киев), не намерена брать в аренду незадействованные, в настоящие время, терминалы аэропорта.

Об этом глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг сообщил в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net. в четверг.

"Никогда не говори никогда, но у нас нет таких планов. У нас есть план построить ангар, нам не хватает мест обслуживания, тем более, когда мы начнем эксплуатировать Boeing-777", - сказал он.

Сотрудничество с руководством аэропорта А.Майберг назвал конструктивным, отметив, что авиакомпания совместно с аэропортом развивают в нем хаб, расширяет сеть направлений.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Авиакомпания по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн грн годом ранее.

На данный момент во флоте МАУ 42 самолета. Средний возраст парка – 12 лет.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.