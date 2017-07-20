Экономика

15:55 20.07.2017

Авиакомпания МАУ не заинтересована в концессии госаэропортов – глава набсовета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейший авиаперевозчик страны, не заинтересован в концессии государственных аэропортов.

Об этом глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг сообщил в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net. в четверг.

"Нет, нам не интересно. Это совсем другой бизнес", - сказал он.

По словам А.Майберга задача МАУ - привлечение миллиардных средств на выполнение своей программы по обновлению флота.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 4 июля 2017 года одобрил предложение рекомендовать передать в будущем в концессию государственные предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, и "Международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого.

Ранее, в 2017 году, глава ГП "МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что аэропорт, вскоре может быть корпоратизирован, что, в частности, упростит механизм сдачи в аренду площадей аэропорта,

Еще задолго до этого, в сентябре 2012 года правительство Украины вносило аэропорт "Борисполь" в список объектов госсобственности, подлежащих передаче в концессию на конкурсной основе. Концессионера планировалось выбрать на открытом конкурсе. Позже Борис Колесников, занимавший тогда пост вице-премьера, министра инфраструктуры, заявил, что аэропорт "Борисполь" будет передан в концессию в первом полугодии 2013 года.

Однако, в феврале 2013 года бывший министром инфраструктуры Владимир Козак сообщил об отсутствии конкретных предложений относительно передачи в концессию аэропорта "Борисполь", а в конце 2013 года в экспертной среде звучало мнение о том, что эта концессия не актуальна.

В отношении Львовского аэропорта, Б.Колесников еще в 2012 году сообщал, что иностранные компании не были заинтересованы в его концессии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МАУ не вовлечена в переговоры с Ryanair – Майберг

ЛЭО восстановит энергоснабжение водоканалов – должников

Президент Украины подписал закон об энергоэффективности зданий

Строительство дороги Львов-Краковец должно стать первой в Украине дорожной концессией

Порошенко ратует за верификацию субсидий

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" в 2018г намерен полностью погасить старые долги перед подрядчиками

"Укрзализныця" запустила мобильное приложение на iOS для приобретения билетов

Долги перед ТКЭ за субсидии будут погашены после вступления в силу изменений в госбюджет-2017

Три украинских производителя мороженого готовятся получить право на экспорт в ЕС

Около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
куртки мужские в Украине
РЕКЛАМА