Авиакомпания МАУ не заинтересована в концессии госаэропортов – глава набсовета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейший авиаперевозчик страны, не заинтересован в концессии государственных аэропортов.

Об этом глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг сообщил в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net. в четверг.

"Нет, нам не интересно. Это совсем другой бизнес", - сказал он.

По словам А.Майберга задача МАУ - привлечение миллиардных средств на выполнение своей программы по обновлению флота.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 4 июля 2017 года одобрил предложение рекомендовать передать в будущем в концессию государственные предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, и "Международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого.

Ранее, в 2017 году, глава ГП "МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что аэропорт, вскоре может быть корпоратизирован, что, в частности, упростит механизм сдачи в аренду площадей аэропорта,

Еще задолго до этого, в сентябре 2012 года правительство Украины вносило аэропорт "Борисполь" в список объектов госсобственности, подлежащих передаче в концессию на конкурсной основе. Концессионера планировалось выбрать на открытом конкурсе. Позже Борис Колесников, занимавший тогда пост вице-премьера, министра инфраструктуры, заявил, что аэропорт "Борисполь" будет передан в концессию в первом полугодии 2013 года.

Однако, в феврале 2013 года бывший министром инфраструктуры Владимир Козак сообщил об отсутствии конкретных предложений относительно передачи в концессию аэропорта "Борисполь", а в конце 2013 года в экспертной среде звучало мнение о том, что эта концессия не актуальна.

В отношении Львовского аэропорта, Б.Колесников еще в 2012 году сообщал, что иностранные компании не были заинтересованы в его концессии.