Экономика

15:22 20.07.2017

ЛЭО восстановит энергоснабжение водоканалов – должников

ООО "Луганское энергетическое объединение" восстановит энергоснабжение водоканалов-должников.

Как передает пресс-служба компании, такое решение принято по итогам совещания под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко в Киеве в четверг.

"По итогам встречи ЛЭО принято решение пойти навстречу должникам-коммунальным предприятиям области и возобновить подачу тока на все объекты водоснабжения, которые были выключены по состоянию на сегодняшний день. Это произойдет в ближайшие часы", - указано в сообщении.

При этом ЛЭО подготовит официальные предложения по выходу из ситуации с долгами.

"Все запланированные отключения отменяются, и даты обесточивания переносятся на 1 августа 2017 года, тем самым всем заинтересованным структурам дается возможность рассмотреть предложения ЛЭО по выходу из кризиса", - резюмируют в компании.

Как сообщалось, ранее ЛЭО заявляло об угрозах сотрудникам компании со стороны властей из-за отключения Попаснянского водоканала.

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