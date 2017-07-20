Экономика

15:13 20.07.2017

"Укрзализныця" запустила мобильное приложение на iOS для приобретения билетов

ПАО "Укрзализныця" 20 июля запустило мобильное приложение для покупки билетов онлайн на базе операционной системы iOS, сообщила его пресс-служба.

"Отныне пассажиры железнодорожного транспорта смогут еще удобнее и оперативнее покупать билеты с помощью своих гаджетов", - отмечается в сообщении.

Скачать мобильное приложение пользователи могут в App Store на своих смартфонах и планшетах на базе операционной системы iOS Apple.

"Очередной шаг для удобства пассажиров. Напомню, что в начале года мы запустили приложение на базе операционной системы Аndroid. И он уже пригодился более 100 тыс. пользователей. Надеюсь, что приложение для iOS также будет удобным и полезным для пассажиров", - отметил председатель правления ПАО Войцех Балчун.

Всего с 1 января по 20 июля 2017 года онлайн было приобретено более 11,5 млн железнодорожных проездных документов.

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Интерфакс-Украина
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