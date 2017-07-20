Black Iron отмечает потенциал улучшения ТЭО разработки Шимановского месторождения после девальвации гривни

Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине намерена подготовить новое технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта выпуска концентрата на Шимановском месторождении железных руд, сообщается на веб-сайте компании.

Black Iron напоминает: проведенная в 2014 году положительная оценка базировалась на предположениях, что ежегодный выпуск концентрата с содержанием железа на уровне 68% составит 9,9 млн тонн, цена за тонну концентрата в долгосрочной перспективе будет находиться на уровне $95, курс гривни - на уровне 8 грн/$1.

В настоящее время цена за тонну 62%-го концентрата находится на уровне $64, между тем как курс гривни девальвировал до 26 грн/$1.

"Ожидается, что нынешний обменный курс существенно снизит прогнозируемые первоначальные капитальные расходы, поскольку значительная часть расходов на строительство, включая рабочую силу, бетон, сталь и вторичное оборудование, такие как конвейеры, будет в гривне. Более низкий обменный курс также существенно снизит эксплуатационные расходы", - отмечается в сообщении.

Black Iron привлекла канадскую компанию BBA Inc для подготовки нового ТЭО. Ожидается, что документ будет подготовлен к концу текущего года.