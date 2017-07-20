"Укроборонпром": попытки "заблокировать" работу НПК "Искра" не повлияли на выполнение ГОЗ и экспортных заказов

Ведущий украинский разработчик и производитель радиолокационной техники "Научно-производственный комплекс "Искра" (Запорожье) работает в обычном режиме и продолжает выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) и зарубежных контрактов, несмотря на попытки ООО "КИТ" заблокировать производственный процесс предприятия, сообщила пресс-служба госконцерна.

"Мы работаем в обычном режиме и выполняем свои обязательства перед украинскими и зарубежными партнерами. Компания "КИТ", которая подозревается в совершении уголовных преступлений, пытается сорвать нашу работу, выдвинув нелепые обвинения в нарушении авторских прав. Но эти попытки дестабилизации не влияют на производственный процесс", - приводится в сообщении заявление НПК "Искра".

По данным пресс-службы, находящаяся под следствием ООО "КИТ" хочет лишить КП "Искра" возможности производить военную технику, обвинив в невыплате роялти (платы за пользование запатентованным изобретением).

Со ссылкой на имеющуюся информацию, пресс-служба уточняет: "ООО "КИТ" является подставной фирмой, с которой предыдущее руководство предприятия заключило договор для вывода средств. Суд признал этот договор недействительным, так как ООО "КИТ" не соответствовало требованиям "Укроборонпрома", не имело обязательной аккредитации концерна и не имеет никакого отношения к оборонному комплексу Украины".

Как отмечается в сообщении, в настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в присвоении средств бывшими работниками НПК "Искра" путем вывода их на счета ООО "КИТ".

"Также изучается производственная возможность ООО "КИТ" осуществлять соответствующие разработки", - подчеркивают в пресс-службе, добавляя, что у следствия есть подозрения, что ООО "КИТ" не имеет прав на изобретения, которые оно запатентовало.

В этой связи пресс-служба также уточняет, что срок действия патентов ООО "КИТ" был приостановлен в 2012 году. "То есть "Искра" не должна выплачивать средства за их использование. Все это время разработки проводились работниками "Искры", следовательно "КИТ" не может претендовать на авторство изобретений и патентов", - резюмирует пресс-служба.

Как уточняют в госконцерне, ставшее предметом судебного разбирательства изобретение используется в производстве РЛС 36Д6М1-1 и РЛС 36Д6М1-2 КП "НПК Искра".

НПК "Искра" – один из национальных лидеров в сфере активной радиолокации, разрабатывает и производит станции активной радиолокации различного назначения: радиолокационные комплексы разведки, целеуказания и корректировки стрельбы для артиллерии; радиолокаторы кругового обзора с фазированной антенной решеткой; аэродромные радиолокационные комплексы; мобильные трехкоординатные радиолокаторы обзора воздушного пространства и другую продукцию. С апреля 2011 года по решению правительства Украины КП "НПК "Искра" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В мирное время около 80% продукции НПК "Искра" поставлялось на экспорт чем в 50 стран. В условиях новых вызовов обороноспособности Украины оперативное переоснащение ВСУ современными радиотехническими средствами отнесено к приоритетам ОПК.