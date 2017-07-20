АМПУ в текущем году начнет ряд проектов по дноуглублению

Администрация морских портов Украины (АМПУ) в 2017 году намерена начать ряд проектов по дноуглублению.

Согласно пресс-релизу администрации, эта тема обсуждалась на встрече с украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями в четверг в Киеве.

"И капитальное увеличение глубин, направленное на новые проекты, и эксплуатационное дноуглубление, целью которого является поддержка паспортных глубин, происходят комплексно по единому стратегическому подходу. Объемы дноуглубления станут рекордными за все годы деятельности АМПУ", - говорится в сообщении.

Запланированный объем эксплуатационного дноуглубления в 2017 году составит 9,42 млн куб. м, что почти вдвое больше показателей 2016 года (4,4 млн куб. м). Планируемый объем капитального дноуглубления в этом году составляет 10,9 млн куб. м. Аналогичные виды работ в 2016 году не проводились.

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время завершается эксплуатационное дноуглубление в Николаеве, завершено в СМП "Ольвия", продолжаются работы в порту "Черноморск". В июне заключен контракт с бельгийской DEME Group на очистку акватории порта "Южный" от наносов ила.

Относительно новых проектов эксплуатационного дноуглубления сообщается, что они будут начаты в этом году: у причалов Ренийского морского порта, в акватории Херсонского морского порта, у акватории и причалов Одесского морпорта, в акватории и подходном канале Мариупольского морпорта, акватории и подходном канале Бердянского морпорта.

Кроме того, планируется техническое обслуживание судоходных каналов (Бугско-Днепровско-лиманский канал, Херсонский морской каналы).

В направлении капитального дноуглубления запущены два проекта в порту "Южный", где подрядчиком выступает китайская CHEC.

Кроме того, запланированы другие проекты к реализации: дноуглубление подходного канала морского порта "Черноморск" до глубины 16 м (уже начата тендерная процедура отбора исполнителя работ); дноуглубление Бугско-Днепровско-Лиманского канала; дноуглубление акватории первого ковша Сухого лимана до глубины 15 м.

Тендеры по выбору подрядных компании для проведения соответствующих работ будут объявлены в электронной системе ProZorro в ближайшее время.

АМПУ пригласила участников встречи принять участие в будущих конкурсах.