Нефть стабильна после скачка накануне

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются и находятся на максимальных отметках за полтора месяца благодаря позитивным данным о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 кв подешевели на $0,03 (0,06%) - до $49,67 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,86 (1,76%), завершив торги на уровне $49,70 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август, торги которыми прекращаются в четверг, на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $0,02 (0,04%) - до $47,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,72 (1,55%) и закончила день на уровне $47,12 за баррель.

Более активно торгуемый сентябрьский контракт WTI подешевел на $0,03 (0,06%) - до $47,29 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

Эксперты подчеркивают тот факт, что импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тыс. б/с с 851 тыс. б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

Кроме того, в четверг министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву сообщил, что представитель страны Омар Фарук Ибрагим посетит встречу мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Нигерия, наряду с Ливией, освобождена от участия в соглашении по ограничению добычи и активно наращивает производство топлива, упавшее в последние годы из-за вооруженных нападений на объекты нефтегазовой инфраструктуры.